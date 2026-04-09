Матвиенко вручила государственные награды участникам СВО в Калининградской области

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Калининградскую область выступила на.

Источник: Kaliningradnews

торжественном собрании, посвящённом 81-й годовщине героического штурма Кёнигсберга. В мероприятии участвовали губернатор Алексей Беспрозванных, командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, руководители региона, участники СВО, ветераны, кадеты.

Спикер СФ назвала День взятия Кёнигсберга важным событием для всей страны: это напоминание о подвиге советских солдат, которые разгромили нацистскую группировку и приблизили Победу. Она отметила трудовой подвиг первых поколений калининградцев, восстановивших разрушенный город.

Матвиенко подчеркнула, что регион встречает 80-летие с устойчивой положительной динамикой: улучшение инвестиционного климата, рост промышленности, достижения в сельском хозяйстве. Калининградская область стала одним из главных туристических направлений России.

Председатель СФ заверила, что регион всегда будет в зоне особого внимания федеральных властей: безопасность, логистика, доступность товаров и авиабилетов — в приоритете. Она также отметила военно-стратегическое значение области и непростую обстановку на Балтике в связи с позицией стран НАТО.

Валентина Матвиенко вручила государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при защите суверенитета России и исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

