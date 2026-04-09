Трамп неожиданно заступился за Брижит Макрон: «Обвиняют, что она мужчина, но это не так!»

Президент США Дональд Трамп решил заступиться за первую леди Франции. Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что намерена потребовать от Брижит Макрон прохождения медэкспертизы с целью определения её биологического пола*. Оуэнс подозревает, что мадам Макрон на самом деле мужчина.
«Сумасшедшая» Кэндис Оуэнс обвиняет уважаемую первую леди Франции в том, что она мужчина, хотя это не так", — написал Трамп в Х.
Он также пожелал Брижит Макрон выиграть суд о клевете против Оуэнс.
В конце Трамп добавил, что, на его взгляд «первая леди Франции гораздо красивее Кэндис». Хотя потом оговорился: мол, «разница невелика».
Ранее журналисты опубликовали сенсационное расследование о том, что якобы настоящее имя жены президента Франции Брижит Макрон — Жан-Мишель Троньё.
