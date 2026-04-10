Мелания Трамп сделала заявление про связь с Эпштейном

Первая леди отметила, что ее с мужем иногда звали на те же мероприятия, что и Эпштейна, но никаких отношений с ним у нее было. «Я не участвовала в этих событиях, не летала на его самолете и не бывала на его острове», — добавила супруга Трампа, уточнив, что распространившаяся ложь должна прекратиться. Авторов этих слухов Мелания Трамп обозначила как тех, кто «лишен этических стандартов, скромности и уважения».