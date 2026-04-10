Калининградская область вошла в топ-5 направлений для летнего отдыха — аналитики

Как отмечают аналитики, чаще всего туристы выбирают однокомнатные и двухкомнатные квартиры — на них приходится 68% всех бронирований. Основная аудитория — семьи с одним-двумя детьми. При этом быстрее всего растёт спрос на студии, которые обычно снимают пары. В сегменте загородного жилья наиболее заметный рост показали таунхаусы (+84%), однако основную долю по-прежнему занимают дома и коттеджи. Средняя продолжительность поездки составляет восемь ночей при аренде квартир, семь — для загородного жилья и шесть — в отелях.