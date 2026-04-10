Что можно и нельзя делать в день Иллариона 10 апреля на Выверни оглобли

Православная церковь 10 апреля вспоминает святого Иллариона Нового. В народе отмечают Илларионов день, или день Иллариона. Но есть и другое название — Выверни оглобли. Все из-за того, что 10 апреля было принято менять сани на телеги.
Что нельзя делать 10 апреля.
Запрещено готовить блюда курицы. Предки верили, что семья могла стать объектом для насмешек. Не следует ругаться, а также шуметь рядом с водоемами. Нельзя никому рассказывать о своих накоплениях. Подобное может обернуться потерей всего.
Что можно делать 10 апреля.
По традиции, в указанную дату чистили пруды и водоемы. А еще 10 апреля было принято гадать на воске и воде, но именно после полудня.
Согласно приметам, жаркое лето предсказывает распустившаяся мать-и-мачеха. Снег в указанную дату говорит про дождливый июль.
Ранее мы узнали, что можно и нельзя делать в Великую субботу 11 апреля, которую называют Пасхальный сочельник.
Кстати, белорусы смогут освятить куличи и яйца на Пасху 19 и 20 апреля в храмах страны.