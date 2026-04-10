Металлурги выступили против единого обучения с химиками и модельерами

Металлургическая отрасль выступает против объединения своих профильных специальностей с химическими направлениями и легкой промышленностью в рамках нового перечня направлений высшего образования. Это следует из писем ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие компании, которые производят 98% российского чугуна, около 90% стали, около 63% труб, а также значительную долю сырья для отрасли) в адрес министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и министра промышленности и торговли Антона Алиханова. Документы есть в распоряжении РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием.
В письмах от 3 апреля речь идет о предложении Минобрнауки по формированию нового перечня специальностей высшего образования, который заменит действующий, утвержденный приказом министерства от 12 сентября 2013 года № 1061.
Министерство предлагает создать укрупненную группу специальностей «Химические технологии и обрабатывающие отрасли». В нее планируется включить направления подготовки для 12 видов экономической деятельности, в том числе производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, обработку древесины, производство бумаги, кокса и нефтепродуктов, химических веществ, лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, а также металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.
В 2024 году на металлургических производствах, по данным «Русской стали», было занято 479,2 тыс. человек. В том же году было нанято 130,3 тыс. новых сотрудников, при том что оставшаяся потребность в работниках на вакантные места для отрасли составляла 25,3 тыс. человек.
В «Русской стали» настаивают, что для металлургии необходима отдельная укрупненная группа специальностей — «Металлургия и технологии материалов». В нее ассоциация предлагает включить четыре направления подготовки: «Металлургия черных металлов», «Металлургия цветных металлов», «Обработка металлов в металлургическом производстве» и «Материаловедение и технологии материалов».
Позиция металлургов.
Главный аргумент ассоциации заключается в несовместимости технологических процессов. В письме в адрес Минобрнауки отмечается, что эти процессы в металлургии принципиально отличаются от химического производства, деревообработки и легкой промышленности. Металлургическим предприятиям требуются специалисты со специфическим набором знаний и компетенций, которые не могут быть получены при освоении обобщенных дисциплин, сформированных для технологически не связанных отраслей.
В ассоциации обращают внимание на то, что согласно проекту для «родственных» направлений подготовки, включенных в одну укрупненную группу, предусматривается изучение общих профессиональных дисциплин в течение первых двух лет обучения. В случае с объединением металлургии, химии и легкой промышленности студенты на протяжении половины срока базового высшего образования — два года из четырех — будут вынуждены изучать дисциплины, максимально обобщенные для несвязанных отраслей, следует из письма.
Источник РБК в металлургической отрасли считает, что укрупнение в группу с химической и легкой промышленностью плохо повлияет на качество образования будущих металлургов. По его словам, отрасль остро нуждается в хорошо подготовленных специалистах, способных внедрять инновации, совершенствовать сложные технологии и создавать новые продукты. Это означает, что уже с первых курсов студенты должны изучать профильные для металлургии дисциплины, например физику процессов плавления и кристаллизации, постепенно углубляя знания на старших курсах.
Собеседник подчеркнул, что объединение разнонаправленных специальностей в одну группу фактически приведет к потере половины срока обучения. «Это неизбежно негативно отразится на качестве подготовки выпускников», — добавил он.
Еще один аргумент ассоциации — это преемственность среднего профессионального (СПО) и высшего образования. В письмах отмечается, что в 2025 году по инициативе профессионального сообщества совместно с Минпросвещения был пересмотрен перечень специальностей СПО: в укрупненной группе 22.00.00 «Технологии материалов» появились отдельные направления — «Металлургия черных металлов», «Металлургия цветных металлов» и «Обработка металлов в металлургическом производстве». В «Русской стали» настаивают, что аналогичные направления должны появиться и в новом перечне специальностей высшего образования.
Это, по мнению ассоциации, обеспечит выпускникам СПО возможность продолжать обучение в вузах по аналогичному профилю без изучения неактуальных обобщенных дисциплин. Кроме того, там напомнили, что согласно вступившему в силу с 1 сентября 2025 года федеральному закону, выпускники СПО могут поступать в вузы только по результатам внутренних вступительных испытаний при условии соответствия профиля подготовки. Синхронизация специальностей, как указано в письме, позволит вузам нарастить приток абитуриентов из числа выпускников СПО и обеспечит выполнение контрольных цифр приема.
В «Русской стали» также предупреждают о рисках для кадрового обеспечения отрасли. Создание обобщенной укрупненной группы с неконкретным названием, по мнению ассоциации, способно негативно повлиять на осведомленность студентов о карьерных путях в металлургии, а следовательно, и на популярность и привлекательность металлургических профессий.
Ассоциация обращает внимание на отсутствие критериев формирования и объединения групп специальностей. По мнению членов «Русской стали» и представителей отраслевого сообщества, ключевым критерием формирования нового перечня должен стать принцип отнесения к базовым отраслям экономики, вклад в ВПП, обеспечивающий устойчивое функционирование государства, экономики и общества, а также технологическое лидерство страны.
Согласно данным Росстата, которые приводит «Русская сталь», в 2025 году вклад металлургии в ВВП России составил 4,53 трлн руб. — это наибольший показатель среди всех обрабатывающих отраслей. Металлургия также является лидером по отгрузке инновационных товаров среди отраслей, включенных в предлагаемую укрупненную группу (более 13%). Производство металлургов напрямую влияет на эффективность и стабильность работы других стратегических отраслей — машиностроения, судостроения, электроэнергетики, строительной и нефтегазовой отраслей, чей совокупный вклад в ВВП в 2025 году составил 40,1 трлн руб.
В письме в Минпромторг «Русская сталь» просит главу ведомства Антона Алиханова поддержать позицию ассоциации и направить в Минобрнауки предложение о создании отдельной укрупненной группы специальностей. Кроме того, ассоциация просит организовать участие представителя Минпромторга в мероприятии по защите проекта укрупненной группы специальностей «Химические технологии и обрабатывающие отрасли» в рамках рабочей группы Минобрнауки с участием Фалькова. В письме в Минобрнауки содержится просьба к Фалькову поручить скорректировать проект нового перечня и организовать проработку вопроса с представителями бизнес-сообщества.
Программа образования для будущих металлургов не должна формироваться в отрыве от потребностей индустрии, считает директор «S+Консалтинг» Елена Ануфрикова. Предложение металлургов о создании отдельной укрупненной группы «Металлургия и технологии материалов» выглядит обоснованным, поскольку это позволило бы сохранить фокус на ключевых компетенциях отрасли и обеспечить качественную подготовку, говорит эксперт. По ее словам, металлургическое производство требует практического освоения работы с высокотемпературным оборудованием, металлургическими печами, процессами плавки и литья, в то время как в других отраслях акцент делается на другие типы оборудования и технологии. «В результате предприятиям придется вкладывать дополнительные ресурсы в подготовку выпускников, чтобы довести их компетенции до необходимого уровня», — заключает она.
Позиция регулятора.
Как пояснили РБК в пресс-службе Минобрнауки, на данном этапе активно идет экспертная дискуссия и никаких предопределенных и предзаданных решений нет. В дискуссии участвуют вузы, которые имеют опыт подготовки студентов по той или иной специальности, адаптации и модернизации программ.
В рамках пилотного проекта перед вузами поставлена задача проанализировать действующие образовательные программы и учебные планы, а также предложить новые специальности с учетом демографических и технологических трендов и реального запроса рынка труда, говорят в Минобрнауки. Для организации этой работы за каждым пилотным вузом закреплены укрупненные группы специальностей.
В министерстве уточнили, что ответственный вуз формирует рабочие группы с участием экспертов, а также представителей работодателей, профильных и отраслевых ассоциаций. «На текущей стадии речь не идет о принятии нормативного правового акта или утверждении итогового документа», — добавили в ведомстве. Если анализ покажет, что объединение в обобщенную группу приведет к размыванию уникальных компетенций, это будет учтено при выработке финальных решений.
Комментируя предложение ассоциации «Русская сталь», Минобрнауки подчеркнуло, что рассматриваются любые конструктивные предложения, от кого бы они ни исходили, подкрепленные конкретными аргументами, анализом и соответствующие реальным интересам студентов и рынка труда.
РБК направил запросы в Минпромторг, «Русскую сталь» и МИСиС.