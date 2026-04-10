Металлурги выступили против единого обучения с химиками и модельерами

Программа образования для будущих металлургов не должна формироваться в отрыве от потребностей индустрии, считает директор «S+Консалтинг» Елена Ануфрикова. Предложение металлургов о создании отдельной укрупненной группы «Металлургия и технологии материалов» выглядит обоснованным, поскольку это позволило бы сохранить фокус на ключевых компетенциях отрасли и обеспечить качественную подготовку, говорит эксперт. По ее словам, металлургическое производство требует практического освоения работы с высокотемпературным оборудованием, металлургическими печами, процессами плавки и литья, в то время как в других отраслях акцент делается на другие типы оборудования и технологии. «В результате предприятиям придется вкладывать дополнительные ресурсы в подготовку выпускников, чтобы довести их компетенции до необходимого уровня», — заключает она.