Народный календарь. Как уберечь дом от пожара на Ипатия Чудотворца, 13 апреля

Православные 13 апреля чтут память священномученика Ипатия, епископа Гангрского.

Ипатий в IV веке участвовал в Никейском соборе, на котором были установлены основные догматы христианства. На Руси эту дату прозвали Ипатий Чудотворец.

В старину святого считали «разрешителем бесчадия». Считалось, что молитвы Ипатию помогают избавиться от бесплодия и облегчают процесс родов. Ему также принято молиться об увеличении количества молока у кормящей матери.

В некоторых регионах этот день также называли Огнищем. В народе верили, что родившаяся в эту дату женщина — огнищанка — могла заговаривать сохи и бороны. Для этого 13 апреля она несла в поле тлеющие угли и разводила костер, через который крестьяне проносили свои инструменты, чтобы они их не подводили в будущем. Также в этот день было принято сжигать ненужную вещь — считалось, что это убережет дом от пожара.

Приметы погоды:

Облака плывут против ветра — к дождю.

Ясный и солнечный день — лето теплым будет.

Перелетные птицы стаями слетаются — к хорошей погоде весной.

Если у клена и березы сок выделяется, то это к потеплению.

Именины отмечают: Ипатий, Иона, Вениамин, Иннокентий, Мария.