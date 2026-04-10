Для звезды: «Планета» с Сергеем Гилевым и документальный портрет Емельяненко

Новое прочтение классической сказки Шарля Перро. Золушка здесь — не жертва обстоятельств, ожидающая спасения принца, а в духе современной повестки смелая и находчивая девушка, которая сама строит свою судьбу. После смерти отца она оказывается под одной крышей с вечно недовольной мачехой и ее дочерью. Однако героиня не падает духом. Однажды ее лучший друг, дровосек Северин, который грезит о признании и славе, в порыве гнева оскорбляет волшебное дерево по имени Вечный Шерман. В наказание тот превращает обидчика в бурундука. Теперь, чтобы спасти друга и вернуть ему человеческий облик, Золушке нужно исполнить желание Вечного Шермана.