Для звезды: «Планета» с Сергеем Гилевым и документальный портрет Емельяненко

Зендея готовится к свадьбе с Робертом Паттинсоном в одной из самых ожидаемых новинок проката — «Вот это драма!». В преддверии Дня космонавтики на широкие экраны выходят участник конкурсной программы 47-го ММКФ «Планета» с Сергеем Гилевым и семейная комедия «Моя собака — космонавт». Поклонников ММА ждет док Валерии Гай Германики «Емельяненко», а юных зрителей — история о Золушке. «Известия» — о том, что посмотреть в кино в ближайший уикенд.
«Вот это драма!», 18+
Режиссер: Кристоффер Боргли. В ролях: Зендея, Роберт Паттинсон, Алана Хаим, Мамуду Ати, Хейли Гейтс, Анна Барышников.
Режиссер Кристоффер Боргли, известный зрителям по фильму «Герой наших снов» с Николасом Кейджем и черной комедии «Тошнит от себя», в своей новой картине неожиданно смешивает жанры — классическую романтическую комедию и напряженный триллер. Одним из главных достоинств ленты стал актерский дуэт Роберта Паттинсона и звезды «Эйфории» и «Дюны» Зендеи.
В центре сюжета — молодая пара Чарли и Эмма, которые готовятся к свадьбе. Однако незадолго до торжества на вечеринке с друзьями они решают поиграть в опасную игру: каждый должен признаться в своем самом ужасном поступке. Откровение Эммы оказывается настолько шокирующим, что ставит под сомнение решение Чарли жить с ней долго и счастливо. Тут легкий ромком становится всё более тревожным. Авторы ставят вопрос: способны ли мы принять другого человека со всеми его скелетами в шкафу?
«Моя собака — космонавт», 6+
Режиссер: Михаил Морсков. В ролях: Дмитрий Калихов, Антонина Бойко, Кирилл Зайцев, Ольга Лерман, Павел Ворожцов, Степан Девонин, Даниил Воробьев.
Выход фильма в прокат стал частью культурной программы первой Недели космоса в России. События разворачиваются в 1960 году в закрытом городке у Байконура. Местный мальчишка Миша в свой день рождения находит бездомную дворнягу и дает ей кличку Белка, и она становится ребенку настоящим другом. Однако вскоре выясняется, что именно у этой собаки есть особое предназначение, выходящее далеко за границы планеты. Белке предстоит написать новую страницу в истории освоения космоса и открыть туда дорогу человеку.
«Планета», 12+
Режиссер: Михаил Архипов. В ролях: Сергей Гилев, Дарья Мельникова, Денис Ясик, Александр Кудренко, Михаил Бочаров, Виктория Соболь.
Премьера научно-фантастической драмы состоялась еще год назад в конкурсной программе 47-го Московского международного кинофестиваля и теперь, в преддверии Дня космонавтики, выходит в широкий прокат. Прототипом главного героя, которого играет Сергей Гилев, стал советский режиссер фильма «Планета бурь» (1961) Павел Клушанцев.
Ленинград, 1960 год. Одержимый небом режиссер Николай Беренцев занят съемками амбициозного проекта — научно-фантастической ленты об экспедиции на Венеру. В павильоне уже возводят масштабные декорации — он сам создает макеты планет и космического корабля, изобретает технику для комбинированных съемок. Беренцев жаждет показать мир за пределами Земли, но не находит поддержки ни среди коллег, ни среди ученых. В какой-то момент режиссер и сам начинает сомневаться в том, что людям нужен его фильм. Внутренний конфликт разрешается, когда путь к звездам прокладывает Гагарин.
«Емельяненко», 18+
Режиссер: Валерия Гайа Германика. В ролях: Александр Емельяненко.
Откровенный фильм Валерии Гайи Германики, которая начинала творческую карьеру именно с документалистики, о пути легенды ММА. Лента фиксирует полгода из жизни бойца перед поединком с Магомедом Исмаиловым летом 2020 года, в котором Емельяненко в итоге проиграл. Режиссер получила беспрецедентный доступ к личной жизни спортсмена, фиксируя его взлеты и падения. На экране не только тренировки и поединки, но и разговоры на кухне, откровения о личной жизни и выходки. Работа была отмечена рядом наград.
«Золушка. Тайна трех желаний», 6+
Режиссер: Владимир Саков. В ролях: Ева Финкельштейн, Анастасия Лапина, Денис Некрасов, Андрей Вальц, Ирина Киреева, Константин Карасик.
Новое прочтение классической сказки Шарля Перро. Золушка здесь — не жертва обстоятельств, ожидающая спасения принца, а в духе современной повестки смелая и находчивая девушка, которая сама строит свою судьбу. После смерти отца она оказывается под одной крышей с вечно недовольной мачехой и ее дочерью. Однако героиня не падает духом. Однажды ее лучший друг, дровосек Северин, который грезит о признании и славе, в порыве гнева оскорбляет волшебное дерево по имени Вечный Шерман. В наказание тот превращает обидчика в бурундука. Теперь, чтобы спасти друга и вернуть ему человеческий облик, Золушке нужно исполнить желание Вечного Шермана.