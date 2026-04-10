Покойной ночи: Театр Гоголя в спектакле «Морфий» агитирует против запрещенных веществ

Постановка сразу привлекла внимание театралов и поклонников Булгакова. Режиссер Александр Лимин объединил в сюжет рассказы из цикла «Записки юного врача» и не вошедший в него «Морфий». В основе — реальные случаи из врачебной практики писателя. Он по образованию был медиком и работал врачом, однако сам столкнулся с зависимостью от препарата, которую ему удалось преодолеть — во многом благодаря первой жене Татьяне Лаппе. А вот герой его «Морфия» Сергей Поляков не справился и в итоге покончил с собой. Эта сцена открывает действие. Причем еще до третьего звонка: в момент, когда публика только рассаживается по местам, в зал ввозят каталку с «покойником» — мужчину, накрытого окровавленной простыней, из-под которой видны только босые пятки.