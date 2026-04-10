Читать хотели: за чем идти на книжную ярмарку «Non/fiction Весна»

Романтические фэнтези, азиатские новинки, встречи с Михаилом Пиотровским, Татьяной Черниговской и Светланой Бондарчук, а также презентации новых книг Захара Прилепина, Сергея Шаргунова, Ирины Дешковой — это лишь малая часть весенней ярмарки интеллектуальной литературы «Non/fiction Весна». О том, как обязательные маркировки книг повлияли на потребительский спрос, какие читательские тренды наблюдают издатели и за чем идти в Гостиный двор, — в репортаже «Известий».
Тренд на русский бизнес и художественную прозу.
До конца недели в центре Москвы будет работать главная ярмарка интеллектуальной литературы «Non/fiction Весна». Более 400 издательств представили свои новинки научно-популярной, художественной, детской и комикс-литературы.
Один из трендов этого «нон-фика», как его называют завсегдатаи, — интерес к отечественной литературе. Люди охотно открывают для себя новых авторов — как в художественной, так и в бизнес-литературе. Так, издательство «МИФ» фиксирует пик популярности книг о российском бизнесе.
— Этот тренд начал формироваться пару лет назад и сейчас вышел на пик. Например, в прошлом году книга Павла Алферова «Проектное управление: как правильно делать правильные вещи» получила премию «Деловая книга». Среди главных хитов — «Венчурное мышление», «Dodo: от подвала до миллиарда» и всё то же «Проектное управление». Это уже устойчивая тройка лидеров, — рассказала «Известиям» руководитель пресс-службы издательства «МИФ» Адель Юсупова.
Если еще несколько лет назад читатели активно покупали книги о том, как построить империю Tesla или Google, то сегодня они ориентируются на российские реалии. Параллельно издатели фиксируют сдвиг и в художественной прозе. Одним из главных хитов ярмарки стал роман Алены Селютиной «А леса у нас тихие». Интересно, что автор начинала с фэнтези и фантастики, а теперь обратилась к психологической прозе. Такие переходы показательны: меняется амплуа, но сохраняется авторский голос и качество языка.
Каневский и Шура представили автобиографии.
На пике популярности по-прежнему Азия. По данным издательства «Бомбора», Гэнки Кавамура с книгой «Если все кошки в мире исчезнут» уже два года удерживает позиции одного из самых продаваемых авторов в России. У него продолжают выходить новые проекты, в том числе роман «Если твоя память исчезнет», а также экранизации: он работает и в кино, и в литературе, что дополнительно подогревает интерес аудитории. Новинка ярмарки — книга «Выход 8. Одно решение может изменить все», созданная по мотивам одноименного проекта.
Отдельно растет сегмент книг от публичных фигур. Хедлайнерами первого дня ярмарки стали Леонид Каневский и певец Шура (Александр Медведев). Оба собрали наибольшее число зрителей на презентациях. Причем если поклонники Шуры пели его хиты, то фанаты Каневского буквально не давали ему пройти.
Медведев рассказал, что долго не соглашался писать книгу — два года его уговаривала команда. Сейчас артисту уже предложили создать сценарий для фильма по мотивам автобиографии. У Шуры даже есть свой идеальный кандидат на главную роль.
— Я вижу в главной роли только Никиту Кологривого. У него еще зубов не сильно много во рту. Легко закрасить. Думаю, он согласится, — признался певец на презентации.
Параллельно стабильно растет интерес к классике. «МИФ» расширил линейку отечественной и зарубежной литературы и начал выпускать подарочные наборы, оформленные как коробки конфет, внутри которых — компактные издания книг. Кроме того, на волне экранизаций, в том числе «Грозового перевала», издательство запустило серию классики в оригинале — с произведениями сестер Бронте и Джейн Остин. Серия уже пользуется популярностью.
— Читательская аудитория меняется и эволюционирует. Сегодня многим уже недостаточно просто текста. Они ждут от книги чего-то большего. Отсюда и рост популярности подарочных изданий. Сейчас текст доступен повсюду, где за фиксированную сумму можно получить доступ к огромному количеству книг, которые физически невозможно прочитать за месяц. Поэтому, чтобы конкурировать за внимание, мы должны предлагать нечто большее, чем просто содержание. Как следствие — закрашенные обрезы, цветные иллюстрации, дополнительный мерч для предзаказов, — рассказал «Известиям» руководитель проектов продвижения авторских брендов в департаменте художественной литературы издательства АСТ Алексей Ионов.
Фанаты, маркировки 18+ и романтика.
Еще один тренд — темное, взрослое фэнтези с узнаваемыми тропами вроде «от любви до ненависти» и легким оттенком не вполне здоровых отношений. Такая литература представлена почти в каждом крупном издательстве. А редакция Inspiria даже запустила отдельное направление — ромэнтези.
— Сильнее всего цепляют истории с надрывом — с болезненными, сложными отношениями, которые в реальной жизни, скорее всего, закончились бы плохо. Но именно это напряжение и заставляет следить за героями: ты понимаешь, что всё непросто, и всё равно эмоционально вовлекаешься, — отметил Алексей Ионов.
Такие книги сначала становятся популярными в Сети, обрастают фан-базой, а затем получают предложения от издательств. Причем сегодня фанаты могут влиять на работу даже крупных игроков, таких как АСТ. Так, у книги Калли Харт «Ртуть» вышло сразу два перевода: фанатский и классический. Это уникальный случай на рынке.
— Мы договорились с его авторами, купили права на перевод и после небольшой корректуры выпустили и его. При этом значительная часть аудитории целенаправленно ждала именно этот, фанатский, текст, — добавил он.
Существенная часть продукции на стендах упакована в пленку и промаркирована восклицательным знаком в треугольнике и отметкой «18+». По его словам, после 1 марта, когда вступили в силу изменения в законодательстве, издательству пришлось пересмотреть весь ассортимент, находящийся в продаже.
— Мы действуем строго в рамках закона. В случае запрета продаж продукция изымается и отзывается. Контент проходит дополнительную редактуру и цензурирование, если это необходимо для соответствия требованиям, — отметил Ионов.
Однако читателей не пугают маркировки и пленка: они охотно скупают литературу.
По традиции на Non/fiction работают лектории, проходят встречи с писателями, выставки и даже продается винил. Ярмарка продлится до 12 апреля включительно.