Всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика» стартует 10 апреля

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Акция «Красная гвоздика», проводимая благотворительным фондом «Память поколений», стартует 10 апреля. Жители России смогут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий, приобретя за пожертвование значок красной гвоздики, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.
«С 10 апреля по 22 июня благотворительный фонд “Память поколений” в одиннадцатый раз проведет акцию “Красная гвоздика”. Приобретая за пожертвование значок красной гвоздики, жители России смогут поддержать ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий. Все собранные средства фонд направит на медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Значки можно будет приобрести не только у волонтеров, но и через отделения «Почты России», поезда дальнего следования и скоростные поезда РЖД, крупнейшие маркетплейсы и сетевые магазины. «Красную гвоздику» поддерживают три волонтерских движения: «Волонтеры Победы», участники федеральной программы по развитию «серебряного» добровольчества «Молоды душой» и волонтерское движение фонда «Дело поколений». Волонтеров можно будет встретить на центральных улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях в одежде с символикой акции или своей организации с боксами в руках.
Любой желающий сможет сделать взнос как наличными средствами, так и по QR-коду и в благодарность получить значок в виде красной гвоздики.
Ежегодно фонд проводит одну из самых масштабных благотворительных акций в стране — «Красная гвоздика». С апреля по июнь волонтеры по всей России выходят на улицы своих городов и распространяют значки с гвоздикой за пожертвования. Все собранные средства идут на медицинскую помощь ветеранам. В прошлом году сбор акции составил более 115 миллионов рублей. В 2026 году фонд надеется не только сохранить этот масштаб, но и превзойти результаты.