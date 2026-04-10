Всероссийская акция помощи ветеранам «Красная гвоздика» стартует 10 апреля

Значки можно будет приобрести не только у волонтеров, но и через отделения «Почты России», поезда дальнего следования и скоростные поезда РЖД, крупнейшие маркетплейсы и сетевые магазины. «Красную гвоздику» поддерживают три волонтерских движения: «Волонтеры Победы», участники федеральной программы по развитию «серебряного» добровольчества «Молоды душой» и волонтерское движение фонда «Дело поколений». Волонтеров можно будет встретить на центральных улицах городов, в парках и на массовых мероприятиях в одежде с символикой акции или своей организации с боксами в руках.