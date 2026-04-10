Календарь на 10 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Иларион Новый жил в VIII веке в Византии. С юности он посвятил себя вере и много лет провел в затворе, затем стал игуменом Пеликитского монастыря в Малой Азии. Господь даровал ему дар чудотворения: он низводил дождь, разделял воды рек, исцелял больных. В 754 году император-иконоборец Константин Копроним начал гонения на христиан. Особо усердствовал в этом Лаханодракон — жестокий византийский военачальник и иконоборец. Он напал на монастырь в Великий четверг, сорвал литургию, истязал монахов. Игумен Иларион принял мученическую смерть.