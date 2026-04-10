Кардиолог Кондрахин: 8 часов — максимальное время на работе без ущерба здоровья

8-часовой рабочий день постепенно становится прошлым. Все чаще в ряде сфер сотрудники должны быть на связи 24/7. Переработки стали массовым явлением. Особенно часто это встречается в сфере PR, маркетинга, медиа и консалтинга.
— Мера необходима, так как сегодня ценность выпускаемых продуктов зависит от скорости и доступности, заявил «Известиям» управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Буханов. Поэтому от сотрудника, получающего высокую зарплату, ждут отдачу круглосуточно.
Постепенный отказ от рабочего формата с 09:00 до 18:00 связан с тем, что экономика потребления стала круглосуточной. HR-эксперт и руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян отметил, что сказывается так же разница часовых поясов и скорость интернета.
Тем, кто хочет сохранить свой классический восьмичасовой рабочий день с двумя выходными в неделю, эксперт советует уйти на фриланс, но и этот путь он называет тупиковым.
А вот рабочий график 27/7 вполне реален, но при условии, что обязанности будут распределены по сменам. А на работу нужно брать людей из разных часовых поясов.
Кардиолог, терапевт, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин в беседе с 360.ru отметил, что если человек нормально не отдыхает, то возникает перегрузка симпатоадреналовой системы.
В итоге организм впадает в стресс, а если он доходит до хронической стадии, то состояние отражается на работе ЦНС и сердечно-сосудистой системе. Перегрузки так же путь к неврозам, инсультам и инфарктам.
— Поэтому восемь часов — максимум, который можно потратить на работу без ущерба для здоровья, -заключил врач.
Самыми востребованными специалистами в 2026 году являются сварщики, слесари, монтажники и digital-специалисты, пишет aif.ru.
А вот для людей, склонных к трудоголизму, обманчивый прилив энергии весной часто становится фатальной ловушкой. Накопленный за зиму дефицит витаминов и хроническая усталость накладываются на ложное ощущение всемогущества, что неизбежно приводит к срыву. Как вовремя распознать симптомы выгорания, «Газета.Ru» рассказала психотерапевт Екатерина Макарова.