Кандидат меднаук Калюжин: потеря вещей не всегда указывает на нарушения памяти

Постоянная потеря вещей часто связана не с истинным ухудшением памяти, а с переутомлением. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения, кандидат медицинских наук Александр Калюжин.
В момент, когда человек кладет предмет, его внимание может быть рассеяно, из-за чего действие не фиксируется в памяти. Основными причинами такого состояния специалист назвал переутомление, хроническое недосыпание, длительный стресс и привычку к многозадачности.
Стоит задуматься, что именно эти факторы в первую очередь ослабляют концентрацию и оперативную память, создавая ощущение, будто вещь бесследно исчезла.
Подобные эпизоды забывчивости вовсе не указывают на болезнь, они могут случаться у здоровых людей в периоды высокой нагрузки. Но есть ситуация начинает прогрессировать и мешать в повседневной жизни и работе, то стоит обратиться к врачу.
Особенно если добавляются другие симптомы — например, общая рассеянностью, трудностями с подбором слов или дезориентация. Это может говорить о неврологических, эндокринных и иных нарушениях.
— Профилактика здесь вполне понятна: полноценный сон, снижение информационной перегрузки, отказ от постоянной многозадачности и формирование привычки к «осознанному действию», — сказал врач в беседе с Газета.ru.
Он так же посоветовал оставлять вещи в строго определенных местах.
Если говорить о начальных признаках развития синдрома деменции, или, другими словами, синдрома приобретенного слабоумия, то независимо от его причины — болезнь Альцгеймера это или атеросклероз сердечно-сосудистой системы, это состояние называют когнитивным снижением, пишет aif.ru.
Профилактикой болезни является активный образ жизни: регулярные прогулки и физические упражнения, а также аэробные нагрузки, они способствуют защите мозга от старения. Отказ от курения, даже в зрелом возрасте, так же может улучшить когнитивные функции и снизить риск развития болезни Альцгеймера, пишет Царьград.