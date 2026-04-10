Толстой перевернулся: Андреасян собрал «Войну и мир» из сына Казановы, Пельменя, Иванушки и героя-любовника

Матвей Лыков родился в Ленинграде, рос в достатке, но всегда мечтал о заграницах. Будучи семиклассником, попросил перевести себя в школу с углубленным изучением английского языка. После поступил на инъяз Герценовского университета. На летние каникулы летал по программе Work & Travel в Нью-Йорк, где ходил по модельным агентствам в поисках работы манекенщиком, не сразу, но смог получить хорошие контракты. Снимался для таких домов, как Jil Sander, Cerruti, Gucci, Dior и Hermes. Выходил на подиумы нью-йоркских недель моды, был 24-м в списке самых успешных мужчин-моделей США, при этом зарабатывал всего около 40 000 долларов в год, за эти деньги даже не снять приличного жилья.