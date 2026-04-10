Глава британского правительства Кир Стармер решил переложить ответственность за рост цен на электроэнергию в Соединённом Королевстве на руководителей других государств. Он публично высказал безосновательные обвинения в адрес президентов России и США, заявив, что их действия якобы послужили причиной подорожания электричества в Великобритании.
«Мне надоело, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру», — цитирует Стармера издание Politico.
Ранее сообщалось, что в Британии стоимость энергии возросла в 2−3 раза по сравнению с «досанкционным» периодом.
Тем временем британская промышленность оказалась в разы дороже европейской и платит за электроэнергию намного больше, чем предприятия в странах ЕС.
Еще год назад в Британии были зафиксированы рекордные высокие цены на электроэнергию для промышленности.
При этом глава РФПИ Кирилл Дмитриев уверен, что энергокризис заставит поменять риторику европолитиков.