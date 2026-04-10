Бибисара Асаубаева вырвала победу на престижном Турнире претенденток

9 апреля в рамках Турнира претенденток-2026 казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева провела партию 10-го тура против китаянки Чжу Цзиньэр (второй номер мирового рейтинга на март 2026 года), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как пишет sportarena.kz, казахстанка играла белыми фигурами и одержала победу, которая принесла ей одно очко.

Теперь в активе казахстанки пять очков. Асаубаева одержала две победы, шесть партий завершила вничью и потерпела два поражения.

Всего участницы сыграют 14 туров по круговой системе с классическим контролем времени — 90 минут на первые 40 ходов плюс 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого.

Каждая претендентка сыграет с каждой соперницей по два раза — белыми и черными фигурами. Победительница турнира получит право оспорить с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь титул чемпионки мира.

Призовой фонд турнира — 300 000 евро. Впервые за всю историю Казахстан представлен в Турнире претенденток на шахматную «корону».

Ранее по итогам девятого тура наша лучшая шахматистка черными фигурами сыграла вничью с титулованной россиянкой — Александрой Горячкиной.