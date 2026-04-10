В Бундестаге назвали Берлин де-факто участником войны в Иране: Мерца призвали осудить действия Трампа

Германия является «де-факто участником» войны в Иране. По мнению сопредседателя фракции Левой партии в Бундестаге Зёрена Пельманна, властям ФРГ стоит более четко обозначить позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Он призвал закрыть американские военные базы на территории Германии и осудить действия США и Израиля в Иране. Так политик высказался в эфире NTV.
Зёрен Пельманн сообщил, что некоторые боевые самолеты США взлетали с баз в Германии в направлении Ирана. Он считает, что Берлин таким образом участвует в войне. Политик назвал обоснованным требование закрыть американские военные базы по стране.
«Мы твердо убеждены, что Фридрих Мерц должен гораздо яснее и решительнее заявить, что действия Дональда Трампа в Иране являются нарушением международного права», — подытожил Зёрен Пельманн.