В Бундестаге назвали Берлин де-факто участником войны в Иране: Мерца призвали осудить действия Трампа

Германия является «де-факто участником» войны в Иране. По мнению сопредседателя фракции Левой партии в Бундестаге Зёрена Пельманна, властям ФРГ стоит более четко обозначить позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Он призвал закрыть американские военные базы на территории Германии и осудить действия США и Израиля в Иране. Так политик высказался в эфире NTV.