Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бундестаге назвали Берлин де-факто участником войны в Иране: Мерца призвали осудить действия Трампа

Политик Пельманн призвал закрыть военные базы США в ФРГ и осудить войну в Иране.

Источник: Комсомольская правда

Германия является «де-факто участником» войны в Иране. По мнению сопредседателя фракции Левой партии в Бундестаге Зёрена Пельманна, властям ФРГ стоит более четко обозначить позицию по ситуации на Ближнем Востоке. Он призвал закрыть американские военные базы на территории Германии и осудить действия США и Израиля в Иране. Так политик высказался в эфире NTV.

Зёрен Пельманн сообщил, что некоторые боевые самолеты США взлетали с баз в Германии в направлении Ирана. Он считает, что Берлин таким образом участвует в войне. Политик назвал обоснованным требование закрыть американские военные базы по стране.

«Мы твердо убеждены, что Фридрих Мерц должен гораздо яснее и решительнее заявить, что действия Дональда Трампа в Иране являются нарушением международного права», — подытожил Зёрен Пельманн.

Финляндия уже высказалась против агрессивных действий президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. Глава МИД страны Элина Валтонен заявила, что Хельсинки и другие страны Евросоюза не будут это терпеть. Она призвала к прочному миру на Ближнем Востоке.

