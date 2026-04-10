В Польше заявили о втором за день перехвате российского самолета над Балтикой

«Сегодня вечером дежурная пара истребителей F-16 ВВС Польши вновь перехватила над Балтийским морем российский разведывательный самолет Ил-20, выполнявший полет в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером», — такой релиз обнародовало польское военное ведомство.