В Польше заявили о втором за день перехвате российского самолета над Балтикой

Российский самолёт не нарушил воздушное пространство Польши.

Источник: Комсомольская правда

В Польше заявили о якобы втором за сутки перехвате российского воздушного судна. Речь идёт о самолете-разведчике Ил-20, информирует Оперативное командование ВС Польши.

«Сегодня вечером дежурная пара истребителей F-16 ВВС Польши вновь перехватила над Балтийским морем российский разведывательный самолет Ил-20, выполнявший полет в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером», — такой релиз обнародовало польское военное ведомство.

При этом военные Польши признали, что российский самолет не нарушил её воздушное пространство.

Об аналогичном инциденте, якобы имевшем место в небе над Балтикой, польская сторона информировала утром четверга 9 апреля.

Об аналогичном инциденте, якобы имевшем место в небе над Балтикой, польская сторона информировала утром четверга 9 апреля.