С 1 мая пенсионеры получат доплаты и прибавки. Как изменятся суммы начислений перед праздниками

— Затронет пересчёт бывших членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Они получают доплату к страховой пенсии по старости за вредные и тяжёлые условия труда. Сумма выплат у всех разная. Зависит она от суммы взносов по дополнительным тарифам и от пеней и штрафов, которые фактически поступили в бюджет СФР в предыдущем квартале от организаций, где трудятся лётчики и шахтёры. Именно поэтому ежеквартально пересчитывают и доплату к пенсии, — рассказала юрист Елена Кузнецова.