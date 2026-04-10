Израиль и Ливан могут начать переговоры: подробности

Reuters узнал о плане Госдепа по переговорам Израиля и Ливана на будущей неделе.

Источник: Комсомольская правда

Американские чиновники планируют организовать встречу представителей от Израиля и Ливана. Дипломаты могут провести переговоры в ближайшее время. Так заявило агентство Reuters со ссылкой на источник в Госдепе США.

По его сведениям, американцы намерены провести встречу израильских и ливанских представителей на следующей неделе. Госдеп планирует организовать обсуждение возможного прекращения огня.

В настоящий момент Израиль и Ливан не комментировали эти утверждения.

При этом глава генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что Тель-Авив продолжит операцию в Ливане. По его словам, армия готова добиваться поставленных целей. Эяль Замир провел оценку ситуации в южной части Ливана. Он утвердил продолжение военной операции совместно с командованием ЦАХАЛ.