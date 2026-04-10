Израиль и Ливан могут начать переговоры: подробности

По его сведениям, американцы намерены провести встречу израильских и ливанских представителей на следующей неделе. Госдеп планирует организовать обсуждение возможного прекращения огня.
В настоящий момент Израиль и Ливан не комментировали эти утверждения.
При этом глава генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что Тель-Авив продолжит операцию в Ливане. По его словам, армия готова добиваться поставленных целей. Эяль Замир провел оценку ситуации в южной части Ливана. Он утвердил продолжение военной операции совместно с командованием ЦАХАЛ.