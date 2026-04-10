Фестиваль с угощениями и гастротуры порадуют жителей Хабаровского края на выходных

Близятся праздничные выходные, а вместе с этим и тематические фестивали, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня». Пройдут они 12 апреля, и будут посвящены как Пасхе, так и Дню Космонавтики. Однако и 11 апреля, субботу, тоже можно провести насыщенно, а идеи подскажут партнеры проекта «Отдыхаем в крае».
Так как 11 апреля — это уже преддверие Пасхи, то и тур в Беловодье на казачьем хуторе (0+) будет тематический — пасхальный. Его участников ждет в мастер-класс по окрашиванию яиц, народные хороводы и обед из традиционных блюд.
А в Петропавловке пройдет гастротур в рамках международного проекта «Кухня без границ» (6+). На берегу Малышевской протоки гостям презентуют дальневосточную кухню с домашним пирогом из черемухи, тыквенным супом-пюре, калиновым морсом и чаем из самовара. В программе также экскурсия в Свято-Петропавловский женский монастырь и экопоход в кедровую рощу.
Устроят разнообразные туры и на следующий день. Например, для любителей активного отдыха подготовили весенний поход на гору Синюху (12+). Маршрут протяженностью 8 километров доступен для туристов с любым уровнем подготовки. Он завершится на вершине высотой 659 метров, откуда открывается вид на город Вяземский.
Для сладкоежек пройдет экскурсия на фабрику мороженого (6+), где они смогут познакомиться с производством и выпечкой вафельных рожков. Участники тура также самостоятельно создадут неограниченное количество десертов и напитков.
Большое количество гостей обещает собрать общегородской Пасхальный фестиваль (0+), ведь мероприятие должно стать по-настоящему масштабным: для гостей фестиваля готовят 3 тысячи пасхальных куличей и столько же крашенных яиц. Напомним, что хабаровские хлебопеки уже замесили тесто для будущего пасхального угощения, а студенты начали украшать наклейками яйца.
— Гостей праздника ожидает концертная программа с участием творческих коллективов, включая хоры и исполнителей духовной и народной музыки. Под руководством опытных наставников каждый желающий сможет попробовать себя в роли звонаря. Для посетителей будет организована ярмарка с продукцией местных производителей: пасхальной выпечкой, медом, пряниками и фермерскими товарами. Вход на все площадки фестиваля свободный, — уточнили в министерстве туризма Хабаровского края.
Также 12 апреля отмечается День космонавтики. По случаю этого события в Хабаровском районе тоже устроят фестиваль с космическими площадками.
Подробности этих или варианты других туристических предложений можно узнать на сайте министерства туризма Хабаровского края или Краевого визит-центра «Амурский утес», а также на страницах в социальных сетях.