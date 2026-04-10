10 апреля в календаре: день брата и сестры и Великая пятница

Какой сегодня праздник.
Великая пятница Страстной недели День брата и сестры День зелёного чая День гречки День банана День рождения спички День весенней капели День составления загадочных словарей День рождения английской булавки Глобальный день работы из дома Всемирный день ягуара День фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ День детской йоги Всемирный день гомеопатии Международный день движения Сопротивления Всемирный день батон твирлинга Всемирный день синдрома Веста День памяти преподобномученика Евстратия Печерского День памяти преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского День освобождения Одессы от фашистских оккупантов.
Именины.
Василий, Иван, Иларион, Илья, Николай, Савва, Степан.
Иларион — выверни оглобли.
В этот день православная церковь чтит память преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского, жившего в 8 веке.
Свое прозвище святой получил на Руси благодаря погоде, которая к его дню становилась совсем теплой. Считалось, что даже если снег долежал до Илариона, то теперь он точно начнет таять — причем очень быстро. Значит, пора выворачивать оглобли из саней и убирать зимний транспорт на хранение. Также в этот день полагалось чистить пруды, которые уже освободились ото льда.
На прогалинах, с которых только-только сошел снег, распускались первые весенние цветы — мать-и-мачеха. Этот цветок очень любили в народе. С ним связана такая легенда. У одной женщины умерла любимая дочь. Потеряв самое дорогое, мать отдала всю свою ласку и тепло могиле умершей дочери. Но ни капли ни тепла, ни ласки не досталось другой девушке — падчерице этой женщины. Из чувств матери и мачехи родился цветок, листья которого всегда обращены бархатистой, теплой стороной к земле, а гладкой, холодной — к миру людей.
Из цветов и листьев мать-и-мачехи готовили на Руси разнообразные лекарственные чаи. В сочетании с алтеем и душицей это растение помогало при грудных болезнях; с малиной служило потогонным средством; при бронхите следовало заваривать мать-и-мачеху с ромашкой.
На Илариона, в день, когда появлялись первые весенние цветы, терял свою силу Степанов венок — его в старину плели на Степана всей семьей. Венок приносили в избу и вешали в красном углу. Считалось, что он охраняет дом от хворей. Когда подступала болезнь, от венка отрывали травинки и окатывали кипятком — разносившийся при этом добрый дух цветущего луга помогал человеку одолеть недуги.
События.
1710 год — в Англии вступил в силу первый в мире закон об авторском праве.
1833 год — налажено первое производство спичек.
1849 год — запатентована безопасная булавка.
1944 год — Одесса освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
1955 год — между СССР и КНР подписано соглашение о строительстве в Китае циклотрона и ядерного реактора.
1963 год — в результате остановки реактора затонула американская атомная подводная лодка «Трешер», погиб весь её экипаж — 129 человек.
1972 год — подписана международная Конвенции о запрещении бактериологического оружия.
1973 год — фотограф-папарацци Рон Галелла проиграл судебное дело против Жаклин Онассис.
1979 год — в космос отправился первый космонавт Болгарии — Георгий Иванов.
1981 год — в Москве открылся Мемориальный музей космонавтики.
2003 год — компании Air France и British Airways заявили, что прекратят эксплуатацию сверхзвукового самолёта «Конкорд».
2010 год — катастрофа Ту-154 в Смоленске: погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и другие видные деятели государства.
2010 год — на Камчатке лавиной накрыло вертолёт с немецкими туристами, из 18 человек 10 погибли.
2016 год — пожар в храме Путтингал (Индия), более 110 человек погибли, более 350 получили ранения.
2019 год — миру представлена первая фотография чёрной дыры.
В этот день родились.
Джозеф Пулитцер (1847 — 1911 г.), американский издатель и журналист, учредитель премии для американских журналистов.
Бернардо Усай (1887 — 1971 г.), аргентинский физиолог, Нобелевский лауреат.
Всеволод Рождественский (1895 — 1977 г.), советский поэт и переводчик, военный корреспондент.
Виль Липатов (1927 — 1979 г.), советский писатель, сценарист, журналист.
Белла Ахмадулина (1937 — 2010 г.), советская и российская поэтесса, писательница, переводчица.
Григорий Явлинский (1952 г.), советский и российский политический деятель, экономист.
Стивен Сигал (1952 г.), американский актер, сценарист, продюсер, режиссер, мастер айкидо.
Азиза (1964 г.), советская, узбекская и российская эстрадная певица, автор песен.
Анастасия Чернобровина (1977 г.), российская телеведущая, журналист, лауреат премии «ТЭФИ».
Елена Подкаминская (1979 г.), российская актриса театра и кино.
Софи Эллис-Бекстор (1979 г.), британская певица и композитор.
Александр Ерёменко (1980 г.), российский хоккеист (вратарь), двукратный чемпион мира.
Майкл Питт (1981 г.), американский актёр кино и телевидения, музыкант.
Ван Мэн (1985 г.), китайская шорт-трекистка, 4-кратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира.
Анна Погорилая (1998 г.), российская фигуристка, призёр чемпионатов мира и Европы.
Народные приметы.
Если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в облака — ждите дождя. Если солнце закатывается большим и красным — на следующий день будет хорошая погода. Если солнце в облачный день ярко засияет перед закатом — будет продолжительное ненастье. Если соловей запел на голых деревьях, то неурожай на плодовые деревья. Слышится глухой и продолжительный гром — будет много дождей в ближайшие недели. Сороки сидят на верхушках деревьев — холода скоро закончатся. Раскаты грома во время грозы слышатся долгими и нерезкими — к затяжной непогоде. Вокруг тающего снега края крутые — к холодной весне. Сорока садится на верхушки деревьев — к временному похолоданию. На Иллариона помни уговор: сани — под поветь, телегу — во двор. Дождь сегодня сулит хороший урожай. Считалось, что в этот день обязательно нужно почистить пруд и около пруда ни в коем случае нельзя было ссориться и ругаться. Апрельские ветры, как бы сильны они ни были, всегда благоприятны. Поздний срок начала таяния снега.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.