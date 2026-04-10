10 апреля в календаре: день брата и сестры и Великая пятница

Если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в облака — ждите дождя. Если солнце закатывается большим и красным — на следующий день будет хорошая погода. Если солнце в облачный день ярко засияет перед закатом — будет продолжительное ненастье. Если соловей запел на голых деревьях, то неурожай на плодовые деревья. Слышится глухой и продолжительный гром — будет много дождей в ближайшие недели. Сороки сидят на верхушках деревьев — холода скоро закончатся. Раскаты грома во время грозы слышатся долгими и нерезкими — к затяжной непогоде. Вокруг тающего снега края крутые — к холодной весне. Сорока садится на верхушки деревьев — к временному похолоданию. На Иллариона помни уговор: сани — под поветь, телегу — во двор. Дождь сегодня сулит хороший урожай. Считалось, что в этот день обязательно нужно почистить пруд и около пруда ни в коем случае нельзя было ссориться и ругаться. Апрельские ветры, как бы сильны они ни были, всегда благоприятны. Поздний срок начала таяния снега.