В Индонезии заявили о поддержке РФ в предотвращении гонки вооружений в космосе

Космос необходимо использовать для блага человечества, отметил председатель Национального агентства исследований и инноваций Республики Ариф Сатриа.

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Индонезия поддерживает инициативу России по разработке юридического документа, предотвращающего международную гонку вооружений в космосе. Об этом ТАСС заявил председатель Национального агентства исследований и инноваций Республики Индонезия Ариф Сатриа по итогам Российского космического форума в Москве.

«Это очень важная и значимая для нашей жизни инициатива, которая важна для устойчивости в мире. Мы должны использовать космос для блага человечества, как пространство для устойчивого развития и обеспечения мира. Мы признательны, что Россия взяла на себя инициативу по предотвращению гонки вооружений в космосе. Я думаю, это очень важная инициатива», — заявил Сатриа.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщал, что Россия предлагает разработать документ, который запретил бы размещение любых видов оружия в космосе.