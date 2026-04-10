Politico: Трамп осыпал Рютте потоком оскорблений на встрече в Белом доме

Дональд Трамп своим поведением сделал больше для подрыва доверия к Североатлантическому альянсу, нежели его российский коллега Владимир Путин. Об этом 9 апреля высказался президент Чехии Петр Павел. По его словам, нападки главы США на своих союзников по НАТО неуместны.