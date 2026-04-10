Politico: Трамп осыпал Рютте потоком оскорблений на встрече в Белом доме

Встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте в Белом доме состояла из сплошного потока оскорблений в адрес главы НАТО. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщило издание Politico, ссылаясь на источники.

— Разговор был сплошным потоком оскорблений. Трамп угрожал сделать практически все что угодно, — рассказал газете один из европейских чиновников.

По его словам, американский лидер использовал эту встречу как возможность выплеснуть свое разочарование по поводу отказа Европы участвовать в войне с Ираном.

— Все пошло наперекосяк, — пожаловался чиновник в беседе с изданием.

Дональд Трамп своим поведением сделал больше для подрыва доверия к Североатлантическому альянсу, нежели его российский коллега Владимир Путин. Об этом 9 апреля высказался президент Чехии Петр Павел. По его словам, нападки главы США на своих союзников по НАТО неуместны.

Днем ранее пресс-секретарь Белого Дома Каролин Левитт заявила, что Дональд Трамп обсудит с Марком Рютте возможный выход Соединенных Штатов из альянса.

