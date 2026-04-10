Фигуристка Алиса Двоеглазова получила звание мастера спорта России

Ранее фигуристка Анастасия Галустян рассказала, что устроилась работать в кафе в тяжёлый период жизни, чтобы справиться с депрессивным состоянием и не остаться наедине с тяжёлыми мыслями. 26-летняя спортсменка призналась, что после перемен в карьере столкнулась с сильным внутренним кризисом.