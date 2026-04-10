Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка Алиса Двоеглазова получила звание мастера спорта России

Воспитанница Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова официально получила звание мастера спорта России. Соответствующий приказ Министерство спорта РФ подписало 30 марта 2026 года.

Источник: Life.ru

17-летняя фигуристка может похвастаться внушительным послужным списком: серебро чемпионата России-2026, победа в финале Гран-при России и россыпь призовых мест на взрослых и юниорских стартах. Теперь к этим регалиям добавилось и почётное звание.

Ранее фигуристка Анастасия Галустян рассказала, что устроилась работать в кафе в тяжёлый период жизни, чтобы справиться с депрессивным состоянием и не остаться наедине с тяжёлыми мыслями. 26-летняя спортсменка призналась, что после перемен в карьере столкнулась с сильным внутренним кризисом.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.