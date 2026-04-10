Миронов предложил сократить обучение в школе до 10 лет

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил сократить учебу в школе до 10 лет за счет перехода на трехлетнее обучение в начальной школе.
«Может, стоит вернуться к 10 годам? Напоминаю о проекте “Эффективная начальная школа”, в рамках которого дети проходят программу за три года вместо четырех. “Эффективная начальная школа” доступна не в каждом регионе и тем более не в каждой школе. Предлагаю Минпросвещения подумать над распространением этой практики», — сказал Миронов ТАСС.
По его словам, многие вузы жалуются на низкое качество подготовки абитуриентов в школах. Также с каждым годом падает средний балл ЕГЭ по многим предметам, отметил он. «Парадоксально, но выпускники десятилетней школы были сильнее», — добавил депутат.
Миронов считает, что переход к десятилетнему обучению позволит разгрузить педагогов и школьную инфраструктуру. Кроме того, молодые люди смогут раньше начать осваивать профессию, зарабатывать и создавать семьи. «В этом будет польза и для экономики, и для демографии, и самое главное — для них самих. Оставите человека за партой в самый активный период — получите взрослого инфантила», — заключил политик.
Ранее глава РАН Геннадий Красников сообщил, что 10 лет школьного обучения может быть достаточно, отметив, что в СССР действовала такая система.