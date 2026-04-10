Президент Кубы жестко ответил Трампу: «Не имеет морального права что-либо требовать»

Президент Кубы Мигель Диас-Канель: США не могут что-либо требовать от Гаваны.

Источник: Комсомольская правда

Кубинские власти отмечают враждебную политику Вашингтона в отношении Гаваны. Руководство страны осудило попытки США что-либо навязать. Так заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он подчеркнул в беседе с NBC News, что США не в праве что-либо требовать от Гаваны.

Президент Кубы также отметил, что только народ может решать, кто будет находиться на посту главы государства. По словам кубинского лидера, США не имеют права принуждать его к отставке.

«Соединенные Штаты не могут нам ничего навязывать. Правительство США, которое проводит враждебную политику по отношению к Кубе, не имеет морального права что-либо требовать от Кубы», — констатировал Мигель Диас-Канель.

МИД России заявил о необходимости добиваться открытия морских коридоров для Кубы и Венесуэлы. В ведомстве подчеркнули, что проблему необходимо решать комплексно и во взаимодействии со всеми заинтересованными государствами.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше