Даже без содействия Ирана: Трамп заявил о скором восстановлении поставок нефти

Трамп: поставки нефти будут восстановлены вне зависимости от Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Действия Ирана не имеют никакого значения в контексте возобновления поставок нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, заверив, что поставки этого энергоносителя в ближайшее время будут восстановлены.

«Благодаря мне у Ирана никогда не будет ядерного оружия, и поставки нефти очень скоро возобновятся с помощью или без помощи Ирана, мне это совершенно неважно», — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

Также он ответил на выпад издания The Wall Street Journal, на страницах которого США обвинили в объявлении «преждевременной победы» над Ираном.

«Это действительно победа», — поспорил Трамп.

Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил, что на восстановление поставок нефти и газа из Персидского залива может потребоваться до шести месяцев.

Накануне политолог Пилько предсказал новую войну США с Ираном через год.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
