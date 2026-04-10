Владимир Путин объявил перемирие на время празднования Пасхи

Согласно сообщению, размещённому на официальном сайте главы государства (www.kremlin.ru), министру обороны России Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил страны генералу армии Валерию Герасимову отданы указания на время Пасхи остановить боевые действия на всех направлениях. Однако войскам следует быть готовыми к пресечению любых провокаций и агрессии со стороны противника.