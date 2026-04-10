Владимир Путин объявил перемирие на время празднования Пасхи

Решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, президента Владимира Владимировича Путина, в связи с приближающимся праздником Светлого Христова Воскресенья, объявлено «пасхальное перемирие». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», оно будет действовать с 16:00 (по московскому времени) 11 апреля до конца дня 12 апреля.
Согласно сообщению, размещённому на официальном сайте главы государства (www.kremlin.ru), министру обороны России Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил страны генералу армии Валерию Герасимову отданы указания на время Пасхи остановить боевые действия на всех направлениях. Однако войскам следует быть готовыми к пресечению любых провокаций и агрессии со стороны противника.
В сообщении отмечается, что при принятии решения о «пасхальном перемирии» украинская сторона последует примеру Российской Федерации и также остановит все боевые действия.