Владимир Путин объявил перемирие на время празднования Пасхи

Глава государства надеется, что украинская сторона пойдёт на такой же шаг.

Источник: Хабаровский край сегодня

Решением Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Российской Федерации, президента Владимира Владимировича Путина, в связи с приближающимся праздником Светлого Христова Воскресенья, объявлено «пасхальное перемирие». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», оно будет действовать с 16:00 (по московскому времени) 11 апреля до конца дня 12 апреля.

Согласно сообщению, размещённому на официальном сайте главы государства (www.kremlin.ru), министру обороны России Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба Вооружённых Сил страны генералу армии Валерию Герасимову отданы указания на время Пасхи остановить боевые действия на всех направлениях. Однако войскам следует быть готовыми к пресечению любых провокаций и агрессии со стороны противника.

В сообщении отмечается, что при принятии решения о «пасхальном перемирии» украинская сторона последует примеру Российской Федерации и также остановит все боевые действия.

Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России

На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
