Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Советник Моджтабы Хаменеи умер от полученных при атаке на Тегеран травм

Советник верховного лидера Ирана умер после бомбардировки Тегерана.

Источник: Комсомольская правда

Советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и глава стратегического совета по международным отношениям Камаль Харрази 1 апреля попал под обстрел в Тегеране. Он получил тяжелые травмы и в течение прошедших дней находился в критическом состоянии. 9 апреля стало известно, что Камаль Харрази скончался от полученных ранений, транслирует гостелевидение Ирана.

По данным журналистов, советник Моджтабы Хаменеи умер «несколько часов назад». Он получил ранения во время совместных ударов США и Израиля, говорится в материале.

Ранее иранский лидер Масуд Пезешкиан заявил о готовности отдать жизнь за свою страну. Он считает, что так поступили бы и 14 миллионов граждан. Они выразили готовность пожертвовать собой для защиты страны, заверил президент Ирана. Он назвал таких граждан отважными.

Моджтаба Хаменеи: биография
Моджтаба Хаменеи — иранский религиозный деятель и сын убитого силами США верховного лидера Ирана Али Хаменеи. После смерти отца он занял пост аятоллы и стал новым правителем страны в непростое для нее время: собрали главное из биографии политика на текущий момент.
