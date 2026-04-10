Советник Моджтабы Хаменеи умер от полученных при атаке на Тегеран травм

Советник верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и глава стратегического совета по международным отношениям Камаль Харрази 1 апреля попал под обстрел в Тегеране. Он получил тяжелые травмы и в течение прошедших дней находился в критическом состоянии. 9 апреля стало известно, что Камаль Харрази скончался от полученных ранений, транслирует гостелевидение Ирана.
Ранее иранский лидер Масуд Пезешкиан заявил о готовности отдать жизнь за свою страну. Он считает, что так поступили бы и 14 миллионов граждан. Они выразили готовность пожертвовать собой для защиты страны, заверил президент Ирана. Он назвал таких граждан отважными.
Моджтаба Хаменеи — иранский религиозный деятель и сын убитого силами США верховного лидера Ирана Али Хаменеи. После смерти отца он занял пост аятоллы и стал новым правителем страны в непростое для нее время: собрали главное из биографии политика на текущий момент.