Отшельнице Агафье Лыковой исполнился 81 год: вот как она провела день рождения

Отшельнице Агафье Лыковой исполнился 81 год. Она родилась 9 апреля. При этом по обычаям старообрядцев, день рождения верующие не отмечают, не созывают по этому поводу гостей, не устраивают застолий. Настоящим праздником они считают именины.
Именины у Агафьи Лыковой будут 16 апреля, в день святой Агафьи.
Сайт KP.RU рассказывает, что в свой день рождения отшельница отстояла службу, прикоснувшись к Богу.
Напомним, недавно отшельница снова осталась без помощницы — женщину, которая помогала ей, эвакуировали из-за состояния здоровья.
