Отшельнице Агафье Лыковой исполнился 81 год: вот как она провела день рождения

Отшельнице Агафье Лыковой исполнился 81 год. Она родилась 9 апреля. При этом по обычаям старообрядцев, день рождения верующие не отмечают, не созывают по этому поводу гостей, не устраивают застолий. Настоящим праздником они считают именины.