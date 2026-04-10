Иран заявил, что не нарушает перемирие: КСИР не атаковал ни одну страну во время режима тишины

КСИР: Иран не наносил ракетных ударов после введения режима прекращения огня.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные утверждают, что Тегеран соблюдает режим прекращения огня. КСИР не наносил ракетных ударов ни по одной стране после объявленного перемирия. Так сказано в заявлении Корпуса стражей исламской революции.

Представители КСИР заверили, что удары по каким-либо объектам, не упомянутым в официальных сообщениях Корпуса, не имеют отношения к действиям Тегерана. ВС исламской республики не запускали ракеты или БПЛА в течение последних дней, сказано в материале.

«Если иранская армия нанесет удар по какой-либо цели, она объявит об этом официально», — уточнили в КСИР.

По мнению профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, массированные атаки Израиля на Ливан могут сорвать перемирие между США и Ираном. Он подчеркнул, что в первый день прекращения огня ЦАХАЛ начал самую агрессивную операцию.

