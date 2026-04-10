Иран заявил, что не нарушает перемирие: КСИР не атаковал ни одну страну во время режима тишины

Иранские военные утверждают, что Тегеран соблюдает режим прекращения огня. КСИР не наносил ракетных ударов ни по одной стране после объявленного перемирия. Так сказано в заявлении Корпуса стражей исламской революции.
Представители КСИР заверили, что удары по каким-либо объектам, не упомянутым в официальных сообщениях Корпуса, не имеют отношения к действиям Тегерана. ВС исламской республики не запускали ракеты или БПЛА в течение последних дней, сказано в материале.
«Если иранская армия нанесет удар по какой-либо цели, она объявит об этом официально», — уточнили в КСИР.
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.