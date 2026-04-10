Юрист Андрюхина напомнила о штрафах за выгул собак без поводка в парках

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россиянам грозит штраф до 3 тыс. рублей за выгул собак без поводка на природных и озелененных территориях населенных пунктов. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Элина Андрюхина.
Юрист отметила, что ответственность за несоблюдение требований к содержанию животных прописана в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.
Андрюхина подчеркнула, что выгул собак без поводка на природных и озелененных территориях грозит предупреждением или наложением административного штрафа в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей, на должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, на юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей.
К природным территориям относятся лесопарки, городские леса, луга, к озелененным территориям, в том числе парки, сады, бульвары, скверы, малозастроенные участки жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения.
Юрист отметила, что в регионах могут действовать иные нормы административной ответственности. Так, в Москве за появление с собакой без поводка на природных и озелененных территориях, а также на особо охраняемых природных территориях, грозит административный штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 2 тыс. до 3 тыс. рублей.
На примере Москвы она также напомнила о штрафах за выгул собак без поводка и намордника. «В магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними, — влечет наложение административного штрафа на граждан или должностных лиц в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей», — пояснила Андрюхина.