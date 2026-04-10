Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS News: Трамп изменил свою позицию по Ливану после разговора с Нетаньяху

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп изменил свою позицию о включении Ливана в план двухнедельного перемирия с Ираном после разговора по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил канал CBS News, ссылаясь на источники.

— Трамп был осведомлен о распространении объявленного режима прекращения огня на весь Ближневосточный регион, и он согласился с тем, что оно включает в себя и Ливан. Но позиция Штатов изменилась после телефонного разговора между американским лидером и главой Израиля, — сказано в статье.

Посредники в переговорах между Вашингтоном и Тегераном полагали, что режим прекращения огня распространяется и на Ливан, о чем также публично заявили премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи, говорится в публикации.

Россия осуждает израильскую атаку на Ливан 8 апреля, которая привела к жертвам среди мирного населения. Об этом 9 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что действия Израиля ставят под угрозу переговоры на Ближнем Востоке и повышают риски масштабной вооруженной конфронтации.

8 апреля канал Al Hadath сообщил, что израильская армия нанесла авиаудары по нескольким населенным пунктам около города Тир. В селении Эль-Калиля целью бомбардировки стала машина скорой помощи. Она принадлежала движению «Хезболлах».

