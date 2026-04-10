В Новосибирске опубликованы новые штрафы ГИБДД с 1 мая

С мая 2026 года автомобилистов ждут изменения в подходе к фиксации нарушений на дорогах. Речь идёт не о новых правилах, а об ужесточении контроля за так называемым опасным вождением.

Инспекторы и камеры будут чаще фиксировать действия, которые создают аварийные ситуации, даже если водитель формально не нарушает разметку или скоростной режим. Внимание усилят к резким перестроениям без необходимости, подрезаниям и езде на минимальной дистанции.

Под контроль также попадёт объезд пробок по обочине или выделенной полосе, а также любые манёвры, вынуждающие других участников движения резко тормозить или менять траекторию.

Если раньше за такие эпизоды нередко ограничивались предупреждением, теперь чаще будут оформлять протоколы. Размер штрафов может составить от 5 до 10 тысяч рублей.

При повторных нарушениях возможны более серьёзные меры, вплоть до лишения водительских прав на срок до одного года.

Эксперты отмечают, что изменения в первую очередь затронут водителей с агрессивной манерой езды. Тем, кто соблюдает дистанцию и не совершает резких манёвров, дополнительных рисков не грозит.

Отдельное внимание уделяется видеозаписям. Камеры фиксации и видеорегистраторы всё чаще используются при разборе спорных ситуаций и могут повлиять на итоговое решение.