В Новосибирске опубликованы новые штрафы ГИБДД с 1 мая

Инспекторы и камеры будут чаще фиксировать действия, которые создают аварийные ситуации, даже если водитель формально не нарушает разметку или скоростной режим. Внимание усилят к резким перестроениям без необходимости, подрезаниям и езде на минимальной дистанции.
Под контроль также попадёт объезд пробок по обочине или выделенной полосе, а также любые манёвры, вынуждающие других участников движения резко тормозить или менять траекторию.
Если раньше за такие эпизоды нередко ограничивались предупреждением, теперь чаще будут оформлять протоколы. Размер штрафов может составить от 5 до 10 тысяч рублей.
При повторных нарушениях возможны более серьёзные меры, вплоть до лишения водительских прав на срок до одного года.
Эксперты отмечают, что изменения в первую очередь затронут водителей с агрессивной манерой езды. Тем, кто соблюдает дистанцию и не совершает резких манёвров, дополнительных рисков не грозит.
Отдельное внимание уделяется видеозаписям. Камеры фиксации и видеорегистраторы всё чаще используются при разборе спорных ситуаций и могут повлиять на итоговое решение.