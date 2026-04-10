Скорая во Владивостоке приняла за неделю 2273 вызова

В 206 случаях пациенты либо отказались от госпитализации, либо их не оказалось дома.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке подвели итоги работы бригад скорой медицинской помощи за прошлую неделю. Цифры впечатляют: 2273 вызова. Из них экстренных — 624, когда счет идет на минуты, и 1649 неотложных, где помощь нужна, но прямой угрозы жизни нет. Еще 206 раз медики приезжали впустую — пациенты либо отказались от госпитализации, либо их просто не оказалось дома. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Чаще всего скорую вызывали из-за несчастных случаев — таких происшествий случилось 190. На втором месте — острые нарушения мозгового кровообращения (73 вызова), замыкают тройку сердечные приступы (50 случаев острого коронарного синдрома). Среди тяжелых поводов — 21 пострадавший в дорожно-транспортных происшествиях. За неделю бригады приняли 10 родов.

«Сотрудники Владивостокской скорой выполнили 2273 вызова. Наиболее частые причины: несчастные случаи — 190, острые нарушения мозгового кровообращения — 73, острый коронарный синдром — 50, в ДТП — 21 пострадавший, роды — 10», — сообщили сотрудники скорой.

Медики напоминают: экстренная помощь требуется при нарушениях дыхания, кровообращения, сильных болях, травмах, отравлениях, кровотечениях и угрозе выкидыша. Неотложная — при внезапных заболеваниях и обострениях хронических болезней, если жизни ничего не угрожает.