Синоптики предупредили о заморозках в Хабаровском крае 10 апреля

В пятницу, 10 апреля, жителей Хабаровского края ожидает типичная для середины весны погода с резким перепадом суточных температур. О метеорологической обстановке в регионе сообщили профильные службы. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю, южные районы края (Бикинский, имени Лазо) окажутся в наиболее теплой зоне — здесь воздух прогреется до +15°C при ясной погоде. В центральных районах и Хабаровске температурный максимум составит +12°C. Несмотря на дневное тепло, ночью по всей территории края сохранятся заморозки, что приведет к замерзанию талых вод на дорожном полотне.
Осадки 10 апреля маловероятны, атмосферное давление останется в пределах нормы. Специалисты отмечают, что из-за усиления ветра в дневные часы до 12 м/с в южной части региона может повыситься класс пожарной опасности. Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности при обращении с огнем.
