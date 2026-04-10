Индонезия разрабатывает программу по отправке своего первого гражданина в космос

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Индонезия ведет работу по подготовкой программы по отправке первого представителя страны в космос при участии России. Об этом ТАСС заявил председатель Национального агентства исследований и инноваций Республики Индонезия Ариф Сатриа по итогам Российского космического форума в Москве.
«Конечно же, мы признательны за приглашение России, чтобы представитель Индонезии стал космонавтом. Это очень важно для обмена опытом между странами. Мы заинтересованы в космических результатах в области биологии, проведении экспериментов по выращиванию ряда культур в космосе. Для отправки представителя Индонезии в космос нам необходимо завершить процесс по подготовке детального плана данной миссии», — сказал Сатриа.
В 2025 году глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявлял, что Россия поможет Индонезии организовать полет ее первого космонавта.