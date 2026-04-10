Врачи Владивостока удалили пациентке гигантскую кисту яичника объёмом более 12 литров

В Приморской краевой клинической больнице № 1 во Владивостоке хирурги провели сложную операцию по удалению гигантской кисты яичника у 65-летней жительницы Уссурийска. Пациентка поступила на плановую госпитализацию, однако её живот был настолько увеличен, что напоминал живот у женщины на позднем сроке беременности, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«Опухоль представляла собой единый массивный конгломерат, затрагивающий оба яичника, матку и распространяющийся в брюшную полость и малый таз», — рассказал хирург-гинеколог Антон Ширин.
В ходе вмешательства врачи аспирировали более 12 литров жидкости, после чего размеры кисты составили около 40×30 см.
Из-за масштабов опухоли операция потребовала объединённых усилий гинекологов и хирургов. Процедура длилась свыше двух часов и завершилась успешно. Опухоль оказалась доброкачественной.
Пациентка была выписана 3 апреля в стабильном состоянии. Её дальнейшее наблюдение будет осуществляться амбулаторно по месту жительства. Прогноз врачи оценивают как благоприятный.
