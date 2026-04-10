Илон Маск посетил ряд стран инкогнито: зачем это ему

«Он [Илон Маск] недавно приезжал в ЮАР, и никто об этом не знал. Он прилетает и улетает. В противном случае возникает слишком много вопросов, слишком много критики со стороны компаний, с которыми он связан», — поделился Эррол Маск в беседе с ТАСС.