Илон Маск посетил ряд стран инкогнито: зачем это ему

Предприниматель Эррол Маск рассказал о стратегии сына, одного из богатейших людей в мире Илона Маска, посещать страны инкогнито. По его словам, бизнесмен старается избегать огласки и возможного осуждения. Эррол Маск отметил, что таким образом Илон Маск посетил некоторые страны.
Предприниматель пояснил, что его дети могут путешествовать с использованием «дипломатического иммунитета». Он также сообщил, что обсуждал с Илоном Маском свою последнюю поездку в Россию. Предприниматель уточнил, что не видит ничего плохого в путешествии в Москву.
«Он [Илон Маск] недавно приезжал в ЮАР, и никто об этом не знал. Он прилетает и улетает. В противном случае возникает слишком много вопросов, слишком много критики со стороны компаний, с которыми он связан», — поделился Эррол Маск в беседе с ТАСС.
Бизнесмен также заявил, что в восторге от красоты Москвы. Он указал на «искрящуюся чистоту» улиц в городе. Эррол Маск считает, что Россия является будущим для цивилизованного мира.