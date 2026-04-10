В Вашингтоне показали фильм «Байконур. Точка отсчета» в рамках Недели космоса

Она подчеркнула, что РКЦ в американской столице «тоже причастен к космической теме». «В 1999 году он был открыт Валентиной Владимировной Терешковой, первой женщиной в космосе, которая в то время возглавляла Российский центр международного научного и культурного сотрудничества. Для потомков во дворе РКЦ оставлена капсула времени, которую необходимо вскрыть в день 100-летия полета Гагарина. А еще в центре есть уникальная космическая библиотека с подборкой книг на русском и английском языке, украшенная тематическими фресками, которые посвящены соперничеству и сотрудничеству России и США в этой сфере», — подчеркнула Головащенко.