В Вашингтоне показали фильм «Байконур. Точка отсчета» в рамках Недели космоса

Зрителям также представили выставку «От Гагарина до тебя», отметила руководитель Российского культурного центра Ольга Головащенко.

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Показ документального фильма «Байконур. Точка отсчета» состоялся 9 апреля в Российском культурном центре (РКЦ) в Вашингтоне. Мероприятие прошло в рамках Недели космоса.

«Полет Юрия Гагарина — грандиознейшее событие в истории XX века. Ничего равного по масштабу не происходило, когда на практике были реализованы все самые прогрессивные научные идеи, которые продвинули человечество в будущее», — отметила в беседе с ТАСС руководитель вашингтонского РКЦ Ольга Головащенко.

Она подчеркнула, что РКЦ в американской столице «тоже причастен к космической теме». «В 1999 году он был открыт Валентиной Владимировной Терешковой, первой женщиной в космосе, которая в то время возглавляла Российский центр международного научного и культурного сотрудничества. Для потомков во дворе РКЦ оставлена капсула времени, которую необходимо вскрыть в день 100-летия полета Гагарина. А еще в центре есть уникальная космическая библиотека с подборкой книг на русском и английском языке, украшенная тематическими фресками, которые посвящены соперничеству и сотрудничеству России и США в этой сфере», — подчеркнула Головащенко.

В рамках мероприятия зрителям также была представлена выставка «От Гагарина до тебя». Она включает уникальные кадры, собранные и предоставленные Роскосмосом.

Неделя космоса — 2026 приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля 2026 года. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.

ТАСС — информационный партнер Недели космоса — 2026.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше