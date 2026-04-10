В Вашингтоне показали фильм «Байконур. Точка отсчета» в рамках Недели космоса

ВАШИНГТОН, 10 апреля. /ТАСС/. Показ документального фильма «Байконур. Точка отсчета» состоялся 9 апреля в Российском культурном центре (РКЦ) в Вашингтоне. Мероприятие прошло в рамках Недели космоса.
«Полет Юрия Гагарина — грандиознейшее событие в истории XX века. Ничего равного по масштабу не происходило, когда на практике были реализованы все самые прогрессивные научные идеи, которые продвинули человечество в будущее», — отметила в беседе с ТАСС руководитель вашингтонского РКЦ Ольга Головащенко.
Она подчеркнула, что РКЦ в американской столице «тоже причастен к космической теме». «В 1999 году он был открыт Валентиной Владимировной Терешковой, первой женщиной в космосе, которая в то время возглавляла Российский центр международного научного и культурного сотрудничества. Для потомков во дворе РКЦ оставлена капсула времени, которую необходимо вскрыть в день 100-летия полета Гагарина. А еще в центре есть уникальная космическая библиотека с подборкой книг на русском и английском языке, украшенная тематическими фресками, которые посвящены соперничеству и сотрудничеству России и США в этой сфере», — подчеркнула Головащенко.
В рамках мероприятия зрителям также была представлена выставка «От Гагарина до тебя». Она включает уникальные кадры, собранные и предоставленные Роскосмосом.
Неделя космоса — 2026 приурочена к 65-летию легендарного полета Юрия Гагарина. Первая в истории России Неделя космоса проходит с 6 по 12 апреля 2026 года. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.
