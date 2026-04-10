В Приморье большинство весенних пожаров происходит по вине человека

В Приморье весна — время, когда земля просыпается, а люди массово начинают жечь сухую траву, даже не подозревая, чем это может кончиться. По данным министерства по делам ГОЧС края, большинство весенних пожаров происходит именно по вине человека. Кто-то решил навести порядок на участке и поджег прошлогоднюю листву, кто-то бросил непотушенный окурок в сухостой. Итог — поля в огне, дым над городами, а иногда и сгоревшие дома. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Сейчас пожарные вместе с добровольцами ходят по населенным пунктам, проводят беседы и раздают памятки. Нарушение требований пожарной безопасности влечет огромные штрафы — до двух миллионов рублей. В особых случаях может наступить и уголовная ответственность.
«Большинство пожаров весной случается по вине человека. Нарушение требований пожарной безопасности влечет крупные штрафы до двух миллионов рублей и уголовную ответственность», — предупреждают в правительстве Приморья.
Если увидели возгорание, то звоните по номеру 112.