Россиян предупредили об уголовном наказании за выброшенный из окна мусор

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Жильцы, выбрасывающие мусор из окна многоквартирного дома, могут быть привлечены к уголовной ответственности, если их действия причинят вред здоровью другого человека. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Евгения Басос.
«При выбрасывании мусора из окна можно привлечь к ответственности по статье 8.2. КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления)», — отметила эксперт. «Если мусор причинил вред здоровью человека, то возможна уголовная ответственность», — добавила она.
Штрафы по статье 8.2. Кодекса об административных правонарушениях варьируются в зависимости от тяжести деяния. Первичное нарушение грозит гражданам штрафом до 3 тыс. рублей, повторное в течение года — до 5 тыс. рублей. Если же деяние повлекло вред для людей или окружающей среды (но не содержит уголовного состава), штраф составит до 7 тыс. рублей. Для должностных лиц и бизнеса суммы существенно больше — до 50 тыс. рублей и до 500 тыс. соответственно.
«Также возможно привлечение к гражданско-правовой ответственности за причинение вреда общему имуществу многоквартирного дома и (или) личности и имуществу конкретного лица», — информировала Басос.