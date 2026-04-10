Госавтоинспекция перекроет Океанский проспект во Владивостоке 12 апреля

Во Владивостоке на два часа перекроют движение по участку Океанского проспекта из-за пасхального крестного хода в центральной части города 12 апреля. Об изменениях предупредила городская Госавтоинспекция.
С 14:00 до 16:00 ограничат проезд и парковку машин на отрезке Океанского проспекта от пересечения улиц Алеутская и Светланская до перекрестка Светланской с улицей Уборевича, а также от пересечения Светланской с Океанским проспектом до пересечения улицы Октябрьская с переулком Павленко. Объездные пути ГИБДД предлагает строить по улицам Алеутская, Светланская, Семеновская, Суханова, Лазо, Корабельная Набережная и Уборевича.
Во время крестного хода на перечисленных участках дорог выставят посты ДПС, чтобы обеспечить безопасность участников шествия и других горожан.
Водителей просят заранее учитывать временные ограничения, выбирать альтернативные маршруты и следовать указаниям регулировщиков, не превышать скорость, держать дистанцию и быть особенно внимательными на перекрестках и пешеходных переходах.