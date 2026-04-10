Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалист назвал пять способов проверить звонок «из банка»

Аналитик Абелев: в случае подозрительного звонка из банка надо прервать разговор.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Мошенники все чаще звонят россиянам под видом сотрудников банков. О том, как распознать обман и не потерять деньги, агентству «Прайм» рассказал начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев.

Первое — немедленно прервать разговор. Мошенники используют психологическое давление, чтобы выключить критическое мышление. Второе — перезвонить в банк самостоятельно по официальному номеру с карты или сайта. Ни в коем случае не набирайте номер, который вам продиктовали.

«Никогда не сообщайте коды из СМС и данные карт: полные номера, CVV-коды, пароли и коды из СМС, данные для входа в личный кабинет. Настоящий сотрудник банка никогда не попросит вас назвать эти сведения», — предупреждает Абелев.

Также специалист советует проверять информацию в мобильном приложении банка, а не верить словам звонящего. Не совершайте действий под диктовку и не устанавливайте сторонние приложения по просьбе «сотрудника банка». И главное — не бойтесь посоветоваться с близкими. Мошенники часто требуют никому не рассказывать о звонке — это главный признак обмана.