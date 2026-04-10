Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Движение троллейбусов во Владивостоке временно приостановлено

С 10 по 17 апреля пройдут плановые технические работы на электрооборудовании.

Источник: PrimaMedia.ru

Движение троллейбусов временно приостановили во Владивостоке. Причина — плановые технические работы, которые проводит завод-производитель подвижного состава «Транс-Альфа», сообщила пресс-служба городской администрации.

«Троллейбусное движение временно будет приостановлено на период с 10 до 17 апреля. За это время специалисты проведут ревизию электрооборудования, чтобы обеспечить надежность и безопасность пассажирских перевозок. Просим жителей и гостей Владивостока с пониманием отнестись к временным неудобствам», — отметили в управлении транспорта.

На данный период запустят временный автобусный маршрут № 11Э по следующему направлению: «Клиническая больница — Автовокзал — Клиническая больница». Перевозки будут осуществляться двумя муниципальными автобусами большого класса с интервалом движения до 30 минут.

Пассажирам также напомнили о возможности воспользоваться существующими автобусными маршрутами с одной пересадкой:

№ 99 «Адмирала Смирнова — 1-я Речка — Площадь Борцов Революции»; № 40 «Семеновская — Завод “Варяг”; № 60 “Маяк −1-я Речка — Завод “Варяг””; № 44Д “Ст. Угольная — Фуникулер”.

Напомним, с наступлением тёплой погоды на предприятии «ВПОПАТ № 1» во Владивостоке стартовала масштабная генеральная уборка муниципального автобусного парка.

