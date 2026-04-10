Движение троллейбусов во Владивостоке временно приостановлено

Движение троллейбусов временно приостановили во Владивостоке. Причина — плановые технические работы, которые проводит завод-производитель подвижного состава «Транс-Альфа», сообщила пресс-служба городской администрации.
«Троллейбусное движение временно будет приостановлено на период с 10 до 17 апреля. За это время специалисты проведут ревизию электрооборудования, чтобы обеспечить надежность и безопасность пассажирских перевозок. Просим жителей и гостей Владивостока с пониманием отнестись к временным неудобствам», — отметили в управлении транспорта.
На данный период запустят временный автобусный маршрут № 11Э по следующему направлению: «Клиническая больница — Автовокзал — Клиническая больница». Перевозки будут осуществляться двумя муниципальными автобусами большого класса с интервалом движения до 30 минут.
Пассажирам также напомнили о возможности воспользоваться существующими автобусными маршрутами с одной пересадкой:
№ 99 «Адмирала Смирнова — 1-я Речка — Площадь Борцов Революции»; № 40 «Семеновская — Завод “Варяг”; № 60 “Маяк −1-я Речка — Завод “Варяг””; № 44Д “Ст. Угольная — Фуникулер”.
Напомним, с наступлением тёплой погоды на предприятии «ВПОПАТ № 1» во Владивостоке стартовала масштабная генеральная уборка муниципального автобусного парка.
В рамках санитарного двухмесячника на «ВПОПАТ № 1» проводится комплексная генеральная уборка транспорта.