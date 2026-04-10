Эксперт Григорьев: постоянные запросы ИИ могут привести к деградации

«Безусловно, применение искусственного интеллекта в решении практических задач значительно сокращает время работы, в том числе при создании и редактировании текстов. Однако, поскольку ИИ еще не научился определять степень достоверности информации, возможны ошибки, в том числе там, где необходимо размышлять и делать выбор, особенно в нестандартных ситуациях. Более того, постоянное делегирование человеком своих интеллектуальных функций искусственному интеллекту приводит к атрофии человеческого мозга, в котором деградируют нейронные связи», — сказал Григорьев.