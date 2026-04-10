Эксперт Григорьев: постоянные запросы ИИ могут привести к деградации

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Постоянное делегирование искусственному интеллекту школьником своих интеллектуальных функций вредно для его мозга. Об этом сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения, и. о. заведующего кафедрой общего языкознания Института филологии МПГУ, профессор, доктор филологических наук Андрей Григорьев.
«Безусловно, применение искусственного интеллекта в решении практических задач значительно сокращает время работы, в том числе при создании и редактировании текстов. Однако, поскольку ИИ еще не научился определять степень достоверности информации, возможны ошибки, в том числе там, где необходимо размышлять и делать выбор, особенно в нестандартных ситуациях. Более того, постоянное делегирование человеком своих интеллектуальных функций искусственному интеллекту приводит к атрофии человеческого мозга, в котором деградируют нейронные связи», — сказал Григорьев.
По словам эксперта, именно поэтому современным школьникам необходимо сначала самим научиться хорошо работать с текстом, знать орфографические и пунктуационные правила, и лишь затем, в необходимых случаях, часть работы перепоручать ИИ. Он подчеркнул, что без базовой грамотности и способности к самостоятельному анализу информации использование искусственного интеллекта в образовании может принести больше вреда, чем пользы.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил о том, что информационные технологии, в том числе искусственный интеллект (ИИ), можно использовать в образовательном процессе, но аккуратно, они не должны заменять процесс обучения.