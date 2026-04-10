Tasnim: Переговоры Ирана с США не начнутся, пока не прекратятся удары по Ливану

Намеченные в Исламабаде переговоры между представителями Ирана и Соединенных Штатов не начнутся, пока Вашингтон не выполнит свои обещания о прекращении боевых действий со стороны израильских сил на Ливан. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщило иранское агентство Tasnim.

— Переговоры приостановлены до тех пор, пока США не выполнят свои обязательства по прекращению огня в Ливане и Израиль не прекратит атаки, — рассказал источник.

В этой связи он опроверг информацию о прибытии переговорной команды Ирана в столицу Пакистана.

— Эти сообщения являются ложными, — заявил источник агентства.

Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могадам удалил сообщение в социальной сети X, в котором говорилось о планируемом прибытии иранской делегации в Исламабад 9 апреля для переговоров со Штатами.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп изменил свою позицию о включении Ливана в план двухнедельного перемирия с Ираном после разговора по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом 9 апреля сообщил канал CBS News, ссылаясь на источники. Посредники в переговорах между Вашингтоном и Тегераном полагали, что режим прекращения огня распространяется и на Ливан.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше