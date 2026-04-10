Tasnim: Переговоры Ирана с США не начнутся, пока не прекратятся удары по Ливану

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп изменил свою позицию о включении Ливана в план двухнедельного перемирия с Ираном после разговора по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом 9 апреля сообщил канал CBS News, ссылаясь на источники. Посредники в переговорах между Вашингтоном и Тегераном полагали, что режим прекращения огня распространяется и на Ливан.