Нарушишь — согрешишь: что нельзя делать в Страстную пятницу 10 апреля

«По церковному уставу в этот день положено не есть, чтобы подчеркнуть трагичность событий. С утра до вечера в храмах проходят особые службы, во время которых верующие вспоминают страдания Христа. Утром совершаются царские часы с чтением Евангелия. В обед проходит служба выноса плащаницы — символического изображения тела Христа, которое кладут на высокий стол в центре храма. Вечером служится служба погребения. Таким образом, верующие становятся, как бы, соучастниками событий, произошедших две тысячи лет назад», — рассказал священник Максим Портнов.