Нарушишь — согрешишь: что нельзя делать в Страстную пятницу 10 апреля

10 апреля 2026 года православные христиане вспоминают Страстную пятницу — самый скорбный день Страстной седмицы. В этот день вспоминаются крестные страдания и смерть Иисуса Христа на Голгофе.
Это время глубокой тишины, молитвы и внутреннего сосредоточения. Верующие приходят в храмы, чтобы поклониться плащанице и разделить скорбь последних часов земной жизни Христа.
По словам настоятеля храма Воскресения Христова с. Воскресенка, священника Максима Портнова, правила поста в этот день наиболее строги.
«По церковному уставу в этот день положено не есть, чтобы подчеркнуть трагичность событий. С утра до вечера в храмах проходят особые службы, во время которых верующие вспоминают страдания Христа. Утром совершаются царские часы с чтением Евангелия. В обед проходит служба выноса плащаницы — символического изображения тела Христа, которое кладут на высокий стол в центре храма. Вечером служится служба погребения. Таким образом, верующие становятся, как бы, соучастниками событий, произошедших две тысячи лет назад», — рассказал священник Максим Портнов.
Церковный смысл Страстной пятницы.
Страстная пятница занимает особое место в церковном календаре. Это день воспоминания суда, крестного пути и распятия Христа.
Церковь призывает провести этот день в тишине и молитве, отложив повседневные заботы. Страстная пятница напоминает о цене любви и жертвы, о том, что путь к Воскресению проходит через страдание и крест. Для верующего это время переосмысления своей жизни, покаяния и отказа от всего лишнего и суетного.
История Страстной пятницы.
События Страстной пятницы произошли в Иерусалиме после ночного суда над Иисусом.
«Утром в пятницу Христос предстал перед первосвященниками, затем был передан Понтию Пилату. Пилат приговорил его к распятию. Иисус прошёл крестный путь на Голгофу, где его распяли между двумя разбойниками», — рассказал священник aif.ru.
Согласно Евангелию, в шестом часу настала тьма по всей земле, а к девятому часу Христос предал дух. Эти события стали центральными для всей христианской веры.
После смерти тело сняли с креста и отнесли в гробницу рядом с Голгофой, закрыв её большим камнем. В память об этом в храмах выносят плащаницу — образ погребения, перед которым верующие склоняются в молитве.
С древних времён этот день почитается как день строгого поста и особого благоговения. Богослужения Страстной пятницы отличаются глубиной и сосредоточенностью, они посвящены воспоминанию страданий и смерти Христа.
О чём молиться в Страстную пятницу 10 апреля 2026 года.
В этот день особенно важно молиться о прощении грехов, о внутреннем очищении и духовном укреплении. Верующие просят о даровании терпения, смирения и способности принимать испытания без ропота.
Также молятся о близких, о мире в семье, о помощи в трудных обстоятельствах. Страстная пятница — время, когда молитва становится особенно искренней и глубокой, когда человек обращается к Богу не столько словами, сколько сердцем.
Многие просят, чтобы через воспоминание страданий Христа их душа очистилась от злобы, обид и гордости.
Что обязательно нужно сделать в Страстную пятницу.
Считается, что главное, что следует сделать в этот день — найти время для тишины и молитвы. По возможности стоит посетить храм, поклониться плащанице и побыть на богослужении.
Важно отказаться от суеты, ограничить развлечения, уделить внимание чтению Евангелия или духовной литературы. Этот день лучше провести спокойно, избегая лишних разговоров и шумных дел.
Также принято проявлять милосердие: помогать нуждающимся, поддерживать близких, прощать обиды. Даже небольшое доброе дело в этот день приобретает особый смысл.
Традиции Страстной пятницы.
С этим днём связано немного внешних традиций, так как он посвящён скорби и тишине. Верующие стараются соблюдать строгий пост, многие полностью отказываются от пищи до выноса плащаницы.
Не принято заниматься активной подготовкой к Пасхе. Основные дела завершаются заранее. День проходит в сдержанности, без излишней активности и суеты. Главной традицией остаётся участие в богослужении и поклонение плащанице. В некоторых семьях принято проводить вечер в тишине, за чтением молитв или Евангелия.
Что нельзя делать 10 апреля 2026 года в Страстную пятницу.
В Страстную пятницу не следует предаваться развлечениям, веселью и шумным занятиям. Любая суета в этот день воспринимается как неуважение к его смыслу.
Запрещено ссориться, выяснять отношения, держать обиды и осуждать других. Раздражение и злость особенно недопустимы — это время примирения и внутреннего покаяния.
Не рекомендуется заниматься тяжёлой работой, уборкой, стиркой или приготовлением сложных блюд, если в этом нет крайней необходимости. День должен быть посвящён духовной стороне жизни, а не бытовым заботам.
Также нежелательно проявлять равнодушие к чужой боли, отказывать в помощи и замыкаться только на своих делах.
Категорически не допускается жестокость, грубость и черствость сердца. В день, когда вспоминаются страдания Христа, равнодушие и отсутствие сострадания становятся двумя большими грехами, которых следует особенно избегать.